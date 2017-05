MotoGp, test Jerez: Vinales il più veloce, Marquez vicinissimo

Torna a ruggire Maverick Vinales. Dopo il deludente sesto posto in gara, lo spagnolo scende nuovamente in pista a Jerez de la Frontera per i test, facendo registrare il miglior tempo in 1:38:635 e precedendo di soli due millesimi il connazionale Marc Marquez. Terzo posto per Pedrosa, mentre continuano le difficoltà per Lorenzo, sesto a quasi mezzo secondo di distacco. Decisamente indietro Valentino Rossi, ventunesimo.



Lunedì di test per la MotoGP, che torna in pista a Jerez de la Frontera dopo la quarta gara del Motomondiale. A fare registrare il miglior tempo è Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha torna ad essere il più veloce dopo il sesto posto di domenica, facendo registrare il miglior giro in 1:38:635. Lo spagnolo è protagonista di uno straordinario duello a distanza con il campione del Mondo in carica, Marc Marquez. Il pilota della Honda, infatti, chiude i test a soli due millesimi di distacco dal connazionale. Terzo Dani Pedrosa, vincitore della gara, che chiude con poco meno di un decimo di ritardo. Sesto Lorenzo, che gira in 1:39:124 in sella alla sua Ducati.





Giornata difficile, invece, per, che non riesce ad invertire la rotta dopo il decimo posto di 24 ore prima. L’altro pilota della, leader del Mondiale, ha ottenuto un deludente 1:40:463 a quasi due secondi di ritardo dal compagno di squadra Vinales. Il primo degli italiani è stato, a poco meno di quattro decimi dallo spagnolo.