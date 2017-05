MotoGP, Spagna: Pedrosa vola nelle seconde libere, Rossi 12esimo

Dani Pedrosa conferma il suo ottimo feeling con la pista di Jerez de la Frontera dominando le libere del venerdì del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il catalano della Honda, dopo aver fatto segnare il miglior crono nella sessione mattutina caratterizzata dalla pista bagnata, chiude davanti a tutti anche nella seconda ma sull'asciutto con il tempo di 1'39"420. Alle sue spalle, un po' a sorpresa, si piazzano le Honda dei team privati di Jack Miller (+0"544) e Cal Crutclow (+0"625).

Primi segnali di risveglio per la Ducati ed in particolare per Jorge Lorenzo che strappa il quarto crono (+0"871). Quinto il migliore degli italiani, Danilo Petrucci (+0"958) con la Ducati del team Pramac. Sesto il vincitore delle prime due gare del Mondiale, Maverick Vinales su Yamaha (+0"959). Lo spagnolo è rimasto anche vittima di una scivolata senza conseguenze. Ottavo Andrea Dovizioso con l'altra Ducati (+1"008). Soltanto dodicesimo l'attuale leader della classifica iridata Valentino Rossi (+1"278) mentre Marc Marquez è 14esimo e accusa un distacco di 1"495 da Pedrosa, compagno alla Honda.