"Il livello visto nei test è altissimo. Ci sono 7-8 piloti che possono vincere il Mondiale, dobbiamo essere in quel gruppo". Con queste parole Valentino Rossi apre la prima conferenza stampa della stagione MotoGP alla vigilia dell'appuntamento sul circuito di Losail in Qatar: "Vengo da un inverno difficile, ho lottato per trovare il feeling con la moto. A partire da domani inizia una stagione nella quale spero di essere forte e competitivo".



Neiil più veloce di tutti è stato il nuovo compagno di Valentino in"Appena salito sulla moto ha dimostrato di essere veloce su tutte le piste. E non soltanto sul giro, ma anche nel passo gara. In cosa è stato migliore di me? Semplice:- scherza il-.non ha brillato nell'ultima sessione di test ine per questo motivo resta cauto in vista della gara:? Devo dire che da quando sono tornato in Yamaha ho avuto la possibilità di vincerlo, ma è sempre difficile". Intanto a Losail c'è il rischio pioggia in vista del Gran Premio e il Dottore appare preoccupato:Con la pioggia ovviamente non sarebbe una gara normale - conclude -. In più assieme alla pioggia c'è il pericolo vento".