MotoGP: presentata la nuova Aprilia del Team Gresini

Dopo il debutto dello scorso anno in MotoGP della RS-GP, la prima moto interamente sviluppata da Aprilia Racing per competere nella classe regina, per il Team Gresini è tempo di conferme: è stata infatti presentata ufficialmente la nuova RS-GP che affronterà il Mondiale 2017 con lo scopo di migliorare i 16 piazzamenti nelle prime dieci posizioni ottenuti la scorsa stagione. Soddisfatto e speranzoso il team manager Fausto Gresini: "Ci avviciniamo alla stagione 2017 consapevoli di poter contare su una buona base di partenza - dice . Nei test svolti a Sepang e a Phillip Island squadra e piloti hanno lavorato molto bene. Da un lato un determinato Aleix Espargarò si è subito dato molto da fare in sella alla nuova RS-GP ricavandone ottime sensazioni e fornendo indicazioni importanti per indirizzare lo sviluppo tecnico, che ovviamente e` incessante e coinvolge tutte le aree della moto. Dall'altro lato Lowes ha compiuto progressi significativi avvicinandosi sensibilmente al compagno di squadra in termini cronometrici. Sam sta affrontando questa nuova avventura con lo spirito giusto, puntando ad accumulare la necessaria esperienza. La nuova RS-GP è molto bella e tutti noi non vediamo l'ora di vederla in azione nei nuovi colori: siamo pronti a una nuova eccitante sfida".



Improntate all'ottimismo anche le parole di: ", specialmente perché ho molta fiducia nel lavoro die del team. Sarà sicuramente una buona stagione, abbiamo ancora tanto da migliorare ma siamo indubbiamente partiti con il piede giusto. C'è voglia di crescere, abbiamo obiettivi precisi e per raggiungerli sia io che la squadra metteremo in pista tutte le nostre energie. Non ci resta che affrontare la prima gara ine confrontarci con i nostri avversari". Emozionato Sam: "Sono felice di far parte di questa grande famiglia molto legata alle corse, con una prestigiosa storia di successo. Dalla prima gara voglio definire una buona base su cui poi lavorare.e iniziare a lottare per qualche piazzamento importante".