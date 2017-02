MotoGP, Mondiale 2017: calendario, Gran Premi e risultati in diretta. Live

La Dorna e la Fim hanno reso noto il calendario del Mondiale MotoGP 2017. La nuova stagione prende il via il 26 marzo in Qatar e si conclude come di consueto a Valencia il 12 novembre. Sono in tutto 18 i Gran Premi in programma nella classe regina. Tutti i piloti vanno a caccia di Marc Marquez, campione iridato uscente del 2016. Due gli appuntamenti su suolo italiano: il 4 giugno al Mugello si correrà il Gp d'Italia e il 10 settembre a Misano si terrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.



26 marzo -9 aprile -23 aprile -7 maggio -21 maggio -4 giugno -11 giugno -25 giugno -2 luglio -6 agosto -13 agosto -27 agosto -10 settembre -24 settembre -15 ottobre -22 ottobre -29 ottobre -12 novembre -