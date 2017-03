Il campione del mondo è Marc Marquez ma domenica, nel primo gran premio della stagione 2017 MotoGP in Qatar, i riflettori saranno puntati su Jorge Lorenzo, al debutto in sella alla Ducati. "Dopo l'ultimo test di alcuni giorni fa su questo circuito affronto la prima gara della stagione con fiducia e ottimismo. Questa è una pista che mi piace molto e le caratteristiche della mia Ducati si adattano bene al tracciato di Losail, per cui credo che saremo veloci fin da subito", ha detto lo spagnolo.

Il maiorchino, campione del mondo 2015 con la Yamaha, ha aggiunto: "Dobbiamo trovare ancora qualcosa per migliorare ulteriormente il nostro passo gara, cercando anche di capire la soluzione migliore a livello di pneumatici per affrontare i 22 giri della gara, ma comunque io arrivo in Qatar con delle buone sensazioni e con molta voglia di far bene". Jorge non nasconde il lato emotivo della prima volta in sella alla Rossa di Borgo Panigale: "Questo sarà il mio primo Gran Premio in sella ad una Ducati e quindi per me sarà un weekend davvero molto speciale".

Proverà a sfruttare il ruolo di outsider Andrea Dovizioso, sul podio lo scorso anno a Losail: "Come sempre all'avvio di stagione abbiamo ancora qualche incognita da risolvere soprattutto in funzione gara, perché in questo circuito non è facile mantenere lo stesso passo per 22 giri e la pista richiede un impegno fisico notevole. Negli ultimi due anni però ho sempre lottato per la vittoria e spero che anche quest'anno mi troverò nella stessa situazione, anche se so che non sarà facile perché alcuni dei nostri rivali hanno un ottimo passo".