MotoGP, la Ducati pensa al titolo

La Ducati, adesso, fa sul serio. La doppia vittoria della Rossa di Borgo Panigale al Mugello ed al Montmelò ha rilanciato prepotentemente le quotazioni della scuderia italiana e di Andrea Dovizioso, ora secondo in classifica piloti alle spalle di Maverick Vinales, e distante solo 7 lunghezze dallo spagnolo della Yamaha. Dopo un avvio complicato, dunque, la Ducati è tornata prepotentemente in corsa per il titolo della MotoGP. Dell'ottimo momento della scuderia italiana ha parlato anche il direttore sportivo Paolo Ciabatti: "Come abbiamo detto tutti rimaniamo con i piedi per terra, non ci nascondiamo perché a sette punti da Vinales e senza l’incidente in cui Espargaro in Argentina ha buttato a terra Dovizioso, saremmo in testa - spiega ai microfoni di 'Radio 24' -. Non pensare al Mondiale sarebbe un errore. Poi sappiamo anche che la nostra moto ha ancora dei difetti e ci stiamo lavorando, ma credo che siamo riusciti a migliorare decisamente nelle ultime gare e credo anche che il quarto posto di Jorge Lorenzo di ieri in rimonta sia la dimostrazione che in certe condizioni la nostra moto è estremamente competitiva".

Gli avversari da battere per poter provare a vincere il titolo sono due: "Vinales e Marquez soprattutto, con tutto il rispetto per Pedrosa e Valentino Rossi - aggiunge Ciabatti -. Qualcuno dice che Michelin ci aiuta? Ci dà le gomme che dà a tutti gli altri e devo dire che nella seconda sessione di prove libere di sabato, Dovizioso è stato l’unico a uscire con un pneumatico posteriore medio usato, molto usato, e a fare tutta la sessione per provare a capire quali prestazioni si potevano fare con una gomma che aveva quasi una ventina di giri".