MotoGP, Italia: sorpresa Crutchlow nelle seconde libere

E' di Cal Crutchlow il milgior tempo (1'47"365) nelle seconde prove libere del Gran Premio d'Italia di MotoGP. Sul circuito del Mugello il britannico della Honda LCR si mette alle spalle di 161 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso, il più veloce di tutti nella mattinata. Terzo crono (+0"178) per Jonas Folger sulla Yamaha Tech 3, quarto il compagno di team Johann Zarco (+0"320).

Quinta la Honda ufficiale di Dani Pedrosa (+0"334) mentre Andrea Iannone (Suzuki), Michele Pirro (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac) occupano le posizioni dalla ottava alla decima. Più in difficoltà gli altri con Valentino Rossi, alle prese col recupero dall'infortunio in allenamento in motocross, che si piazza 12esimo (+0"635) con la sua Yamaha alle spalle della Ducati di Jorge Lorenzo (undicesimo a +0"589). Caduta senza conseguenze per l'attuale leader della classifica Maverick Vinales, tredicesimo a +0"649 da Crutchlow. Solo quattordicesimo il campione del Mondo in carica Marc Marquez (+0"738).