MotoGP, Italia: la classifica piloti

Col secondo posto al Mugello aumenta il suo vantaggio in classifica Maverick Vinales che vola a 105 punti. Alle sue spalle si porta Andrea Dovizioso che, col bottino pieno della vittoria nel gran premio d'Italia, sale a 79 e scavalca Valentino Rossi, terzo a 75 punti. Seguono Marquez e Pedrosa con 68 (prova anonima per le Honda al Mugello), poi Zarco a 64 punti. Balzo in avanti in graduatoria per Danilo Petrucci che, col terzo posto nella gara di casa, entra in top ten e si piazza l'ottavo posto con 42 punti immediatamente alle spalle di Lorenzo, a 46.

La classifica piloti di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 105 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 79

3. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 75

4. Marc Marquez (Spa, Honda) 68

5. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 68

6. Johann Zarco (Fra, Yamaha Tech 3) 64

7. Jorge Lorenzo (Spa, Ducati) 46

8. Danilo Petrucci (Ita, Ducati Pramac) 42

9. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 41

10. Cal Crutchlow (Gbr, Honda Lcr) 40