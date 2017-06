MotoGP, Italia: capolavoro Dovizioso, quarto Rossi

Fantastico Andrea Dovizioso che vince il gran premio d'Italia classe MotoGP al Mugello e centra il terzo successo in carriera. E' il primo trionfo nel 2017 per la Ducati che completa il podio col terzo posto di un fantastico Danilo Petrucci con la moto del team Pramac. Secondo Maverick Vinales con la Yamaha, scattato dalla pole, mentre chiude al quarto posto Valentino Rossi. Solo sesto Marquez con la Honda, decimo Iannone con la Suzuki.

E' apoteosi Ducati al Mugello dove Andrea Dovizioso vince il gran premio d'Italia classe MotoGP: per il forlivese, che ha rifilato oltre un secondo a Maverick Vinales, è il terzo successo in carriera mentre per la scuderia di Borgo Panigale è il primo trionfo nel 2017. Che la moto bolognese potesse competere per la vittoria si è visto fin da subito, con Jorge Lorenzo che è scattato bene dalla settima piazzola ed è andato a battagliare con le Yamaha di Vinales e Rossi, oltre che col compagno Dovizioso, per le posizioni di testa.

Dietro le Honda di Marquez e Pedrosa perdevano presto contatto mentre anche davanti lo stesso Lorenzo rallentava progressivamente mentre a risalire forte era appunto Dovizioso. La Ducati era la più forte sul rettilineo ma la Yamaha riusciva comunque a tenerle testa, grazie alla bravura in staccata di Maverick e di Valentino. A 11 giri dalla fine il forlivese della Ducati è andato in testa e da lì ha allungato, nonostante la pressione di un tenace Petrucci. Ai -4 Vinales ha passato poi Petrucci e da lì ha difeso la seconda piazza visto che Dovizioso era ormai imprendibile.

Si chiude così col successo di 'Dovi', il terzo in carriera e il primo da Sepang 2016: è una festa tutta italiana al Mugello perchè il successo del forlivese si unisce a quelli di Migno in Moto3 e di Pasini in Moto2, una tripletta che mancava dal 2008 con Corsi, Simoncelli e Valentino Rossi. Una festa anche della Ducati perchè, oltre a Dovizioso primo e Petrucci terzo, piazza Bautista quinto alle spalle di Rossi, Lorenzo settimo dietro a Marquez e Zarco, e Pirro nono davanti a Iannone con la Suzuki.

Nella classifica mondiale piloti Vinales vola a 105 punti mentre al secondo posto Dovizioso sale a 79 e scavalca Valentino Rossi, terzo a 75; seguono Marquez e Pedrosa con 68, poi Zarco a 64 punti.