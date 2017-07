MotoGP, Germania: show Marquez, vittoria e testa del Mondiale

In Germania comanda ancora Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda trionfa al Sachsenring per la quinta volta di fila in MotoGP e si porta in vetta al Motomondiale. Dopo la quinta pole, è arrivata una fantastica vittoria messa in dubbio fino a pochi giri dalla fine da uno spettacolare Jonas Folger. In sella alla sua Monster Yamaha Tech 3, il tedesco padrone di casa conquista un importantissimo secondo posto, con il podio completato da Dani Pedrosa.

Dopo le difficoltà in qualifiche, riesce solo parzialmente la rimonta a Maverick Vinales e Valentino Rossi. I due piloti della Yamaha duellano fino alla fine, e a vincere la sfida interna è lo spagnolo, che supera il nove volte campione del mondo a pochi giri dalla fine e chiude al quarto posto, con Rossi quinto. Il weekend difficile di Andrea Dovizioso, che arrivava al Sachsenring da leader del Mondiale, si chiude con un ottavo posto in gara dopo l'undicesimo in griglia di partenza.

La quinta vittoria di fila in MotoGP, e l'ottava considerando quella in 125 e i due successi in Moto2, permettono a Marc Marquez di volare in vetta alla classifica piloti, con 129 punti, a +5 su Maverick Vinales e a +6 su Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, invece, insegue a -10 a quota 119.