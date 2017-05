MotoGP, Francia: ordine d'arrivo e tempi

E' un giorno di festa per la Yamaha: la casa di Iwata gioisce per il successo di Maverick Vinales a Le Mans nel gran premio di Francia, il 500esimo della scuderia, mentre Valentino Rossi può rammaricarsi per la caduta all'ultimo giro dopo che era stato appena superato dal compagno di squadra. Completano il podio l'idolo di casa Zarco e Pedrosa, caduto anche Marquez. Ai piedi del podio le Ducati di Dovizioso e Lorenzo, quarto e sesto, con Crutchlow, quinto, nel mezzo, mentre chiudono la top ten Folger, Miller, Baz e Andrea Iannone.

L'ordine d'arrivo e i tempi del Gran Premio di Francia di MotoGP (prime dieci posizioni):

1 Maverick Vinales - Movistar Yamaha MotoGP 43'29.793

2 Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 +3.134

3 Dani Pedrosa - Repsol Honda Team +7.717

4 Andrea Dovizioso - Ducati Team +11.223

5 Cal Crutchlow - LCR Honda +13.519

6 Jorge Lorenzo - Ducati Team +24.002

7 Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 +25.733

8 Jack Miller - EG 0,0 Marc VDS +32.603

9 Loris Baz - Reale Avintia Racing +45.784

10 Andrea Iannone - Team SUZUKI ECSTAR +48.332