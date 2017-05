MotoGP, Francia: olè Vinales, Rossi nella ghiaia

E' un giorno di festa per la Yamaha, decisamente meno per Valentino Rossi. La casa di Iwata gioisce per il successo di Maverick Vinales a Le Mans nel gran premio di Francia, il 500esimo della scuderia, mentre il 'Dottore' può rammaricarsi per la caduta all'ultimo giro dopo che era stato appena superato dal compagno di squadra. Completano il podio l'idolo di casa Zarco e Pedrosa, caduto anche Marquez.

Fin dall'inizio è un monologo delle Yamaha con Vinales, Rossi e Zarco a fare il ritmo, mentre dietro ci sono le Honda di Marquez e un Pedrosa in rimonta. Marc però cade a 10 giri dalla fine e così davanti sono le moto di Iwata a giocarsi la vittoria: a 6 giri dalla fine Valentino passa Zarco, poi a 3 tornate dal termine il 'Dottore' si porta in testa dopo un grande attacco a Vinales. Sembra fatta ma proprio all'ultimo giro Rossi arriva lungo in staccata e permette a Maverick di tornare al comando, poi il pesarese rovina tutto con la caduta che gli toglie anche la gioia del podio. Vince così Vinales davanti a Zarco e Pedrosa; ai piedi del podio le Ducati di Dovizioso e Lorenzo, quarto e sesto, con Crutchlow, quinto, nel mezzo, mentre chiudono la top ten Folger, Miller, Baz e Andrea Iannone.

In classifica mondiale Vinales sale a 85 punti e vola a +17 su Pedrosa, a +23 su Rossi e a +27 su Marquez: la MotoGP tornerà in pista il weekend del 4 giugno al Mugello per il gran premio d'Italia.