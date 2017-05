MotoGP, Francia: Dovizioso vola nelle libere sul bagnato

Andrea Dovizioso è il più veloce di tutti nelle seconde libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. Il pilota della Ducati, su un circuito interamente bagnato, stampa il miglior crono in 1'41"673 precedendo di appena 43 millesimi la Honda del campione del Mondo in carica Marc Marquez. Terzo tempo per Danilo Petrucci, che conferma ancora una volta di essere tra i migliori sotto la pioggia con la sua su Ducati del team Pramac (+0"233).





Quinto crono per un altro italiano, Andrea Iannone su Suzuki (+0"405) mentre Valentinosuè soltanto decimo con un distacco di 1"333 da. Ottavo il compagno di team Maverick Vinales (+1"221) mentre è soltanto quindicesima la seconda Ducati, quella di Jorge(+2"603). La classifica combinata, visti i tempi altissimi del pomeriggio, rimane quella della mattina con Miller davanti aValentino sarebbe ottavo e così domani, in occasione della terza sessione, ci sarà grande bagarre per entrare nei primi 10 della Q1.