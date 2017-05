MotoGP, Francia: la classifica piloti

Con il successo di Le Mans nel gran premio di Francia Maverick Vinales incassa il bottino pieno e, con la contemporanea caduta di Valentino Rossi all'ultimo giro, si riprende anche la leadership della graduatoria piloti. In classifica mondiale lo spagnolo sale a 85 punti e vola a +17 su Pedrosa (terzo a Le Mans), a +23 su Rossi e a +27 su Marquez. Bel salto di Zarco che col secondo posto in casa si porta a 55 punti, alle spalle di Marc e davanti a Dovizioso che si porta a 54. La MotoGP tornerà in pista il weekend del 4 giugno al Mugello per il gran premio d'Italia.

La classifica piloti di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 85 punti

2. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 68

3. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 62

4. Marc Marquez (Spa, Honda) 58

5. Johann Zarco (Fra, Yamaha Tech 3) 55

6. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 54

7. Cal Crutchlow (Gbr, Honda Lcr) 40

8. Jorge Lorenzo (Spa, Ducati) 38

8. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 38

10. Jack Miller (Aus, Honda) 29