Andrea Dovizioso e la Ducati sono attesi ad una conferma dopo l'exploit di domenica scorsa al Mugello nel gran premio d'Italia. Venerdì si torna in pista al Montmelò, sede del gran premio di Catalunya di MotoGP, e il centauro forlivese ha sensazioni contrastanti: "Dopo la bellissima vittoria al Mugello sono al secondo posto in classifica generale ma non so esattamente cosa aspettarmi dalla gara di Barcellona".

Poi ha spiegato: "Quest’anno ogni weekend fa storia a sé, e nei test di due settimane fa qui al Montmelò mi è mancato ancora qualcosa nel feeling. Ovviamente però siamo molto carichi dopo la vittoria nel GP d’Italia e questo sicuramente ci aiuterà, anche se solo durante il weekend potremo capire il nostro vero potenziale". Dovizioso è secondo nella classifica mondiale piloti dietro a Vinales e sicuramente vorrà fare meglio del settimo posto ottenuto nel 2016 al Montmelò.

Va certamente a caccia del riscatto Jorge Lorenzo, in difficoltà al Mugello dopo una grande partenza: "Non ho avuto molto tempo per riflettere sul GP del Mugello e ora stiamo già per affrontare una nuova gara, qui in Catalunya dove ho sempre avuto un buon feeling e dove ho ottenuto grandi risultati in passato. Penso che le nostre sensazioni a Montmeló potrebbero cambiare: dovremo capire come le diverse moto si adatteranno alle modifiche del tracciato, ma il riferimento che abbiamo dal test effettuato qui un paio di settimane fa è buono".

Lorenzo correrà davanti ai propri tifosi, nei test è stato il migliore in sella alla Ducati e punterà al quinto successo al Montmelò in otto anni: "Su questo circuito può succedere di tutto e sono sicuro che riuscirò ad essere molto più competitivo che in Italia".