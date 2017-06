Una gara in salita. Valentino Rossi non è soddisfatto di quanto fatto con la sua Yamaha nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona sulla pista del Montmelò. Il 'Dottore' è uscito nel Q1 ed ha chiuso al 13esimo posto: un risultato che, inevitabilmente, lo costringerà ad una complicata rimonta. A spiegare il perchè delle difficoltà incontrate è stato lo stesso centauro della Yamaha che è apparso decisamente contrariato: "Abbiamo avuto alcune buone idee per oggi, quindi mi aspettavo di essere più competitivi - spiega il nove volte campione del mondo -, ma è un po' come la situazione a Jerez, con la mancanza di grip soffriamo molto con i pneumatici e la qualifica è stata pessima".

Sarà una corsa dura per tutti perché i pneumatici sembrano lottare per avere la presa, soprattutto con condizioni così calde sarà difficile, ma proveremo qualcosa di diverso domani mattina e vedremo", aggiunge il pesarese.

Per nulla soddisfatto anche Maverick Vinales che con l'altra Yamaha ha chiuso le qualifiche in nona posizione: "Non ho feeling con le gomme, soprattutto dietro, la moto scivola molto e perdo 4 decimi solo nel settore due - racconta il leader della classifica iridata -. Adesso proveremo a fare il massimo e inventarci qualcosa nel warm up, ma è dura". "Sono stato anche sfortunato ad aver perso l'ingresso in Q2 per una sola posizione, quindi sarà difficile perché il ritmo non è fantastico.per tutti perché i pneumatici sembrano lottare per avere la presa, soprattutto con condizioni così calde sarà difficile, madomani mattina e vedremo", aggiunge il pesarese.Per nulla soddisfatto ancheche con l'altraha chiuso le qualifiche in nona posizione: "Non ho feeling con le gomme, soprattutto dietro, la moto scivola molto e perdo 4 decimi solo nel settore due - racconta il leader della classifica iridata -. Adesso proveremo a fare il massimo e inventarci qualcosa nel warm up,".