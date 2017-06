MotoGP, Catalogna: Pedrosa in pole, Rossi 13esimo

Dani Pedrosa realizza il miglior tempo e scatterà dalla pole position nel gran premio di Catalogna della MotoGP. Il centauro della Honda ferma il cronometro in 1'43"870 precedendo di circa 3 decimi Jorge Lorenzo, secondo, e Danilo Petrucci, terzo a sorpresa, che piazzano in prima fila due Ducati. Quarto Marc Marquez, quinto Aleix Espargarò con l'Aprilia mentre sono in crisi le Yamaha, con Vinales nono e Rossi 13esimo.

Marquez scatterà dalla seconda fila nonostante due cadute nel Q2, chiuso a quasi mezzo secondo da Pedrosa: al suo fianco come detto l'Aprilia di Espargarò e la Ducati di Barberà, sesto. In terza fila un'altra Ducati, quella di Dovizioso, reduce dal successo di domenica scorsa al Mugello, affiancato dalle Yamaha di Jonas Folger e Maverick Vinales, i migliori del Q1. Chiude la top ten Alvaro Bautista che apre la quarta fila dove ci sono anche Scott Redding e Andrea Iannone con la Suzuki. Soltanto in quinta fila, tredicesimo, Valentino Rossi, che conferma le difficoltà del venerdì e non riesce nemmeno ad accedere al Q2.