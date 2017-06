MotoGP, Catalogna: ordine d'arrivo e tempi

Uno straordinario Andrea Dovizioso vince il gran premio di Catalogna della classe MotoGP e centra il quarto successo in carriera, il secondo consecutivo dopo il Mugello. Sul circuito di Barcellona il forlivese della Ducati trionfa davanti al campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Marquez su Honda. Sul terzo gradino del podio sale l'altra Honda, quella di Dani Pedrosa. In netta difficoltà le Yamaha con Valentino Rossi che chiude solo ottavo e l'attuale leader della classifica iridata Maverick Vinales che si piazza in decima posizione

L'ordine d'arrivo e i tempi del Gran Premio di Catalogna (prime dieci posizioni):

1 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 41'32"126

2 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team +3.544

3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team +6"774

4 Jorge LORENZO Ducati Team +9"608

5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 +13.838

6 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 +13.921

7 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team Ducati +16"763

8 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP +20"821

9 Hector BARBERA Ducati Reale Avintia Racng +23"952

10 Maverick VINALES Movistar Yamaha MotoGP +24"189