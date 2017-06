MotoGP, Catalogna: fulmine Marquez, Rossi solo decimo

E' un dominio Honda nella prima giornata di prove libere sul circuito del Montmelò, sede del gran premio di Catalogna di MotoGP. Come al mattino, anche al pomeriggio il più veloce è Marc Marquez che ferma il cronometro sul tempo di 1'44"295: lo spagnolo ha fame di rivincita dopo la prova deludente del Mugello. In ritardo le Yamaha ufficiali visto che Valentino Rossi è solo decimo mentre il leader del mondiale Vinales è addirittura 16esimo ad un secondo e mezzo.

Buone notizie invece per la Ducati visto che subito dietro Marquez c'è Jorge Lorenzo, secondo a 4 decimi, mentre Andrea Dovizioso, reduce dal successo al Mugello, è quarto a poco meno di sei decimi davanti ad un altro ducatista come Danilo Petrucci, terzo sette giorni fa in Toscana, e ora quinto. Attorno alla top ten altri centauri con la moto di Borgo Panigale: Bautista è nono, Barberà e Redding 11esimo e 12esimo. Per la Honda invece bene Tito Rabat, sesto, davanti all'altro pilota HRC ufficiale, Pedrosa, ottavo.

Con le difficoltà di Rossi e Vinales, a tenere alta la bandiera della Yamaha sono i due "rookie" del Team Tech3: il tedesco Folger è terzo a circa mezzo secondo da Marquez mentre Zarco è settimo a poco meno di 8 decimi.