MotoGP, Argentina: pole position Marquez, Rossi è 7°

Dopo il difficile esordio in Qatar, Marc Marquez si riscatta a Termas de Rio Hondo e conquista la pole position del gran premio d'Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP 2017. Su un asfalto reso insidioso dalla pioggia del pomeriggio, il campione del mondo della Honda è velocissimo e ferma il cronometro sul 1'47"512: per la quarta volta partirà davanti a tutti nel circuito argentino. Con lui in prima fila il sorprendente Abraham con la Ducati clienti, e Cal Crutchlow con la Honda LCR.





In seconda fila un'altranon ufficiale, ladi, quarto, che avrà al fiancoe Maverick, il migliori dei centauri. Lo spagnolo, vincitore in, si piazza davanti al compagno di team Valentino, settimo a quasi due secondi daapre la terza fila completata da Aleixe Loris. Quarta fila cone Andreamentre è una qualifica disastrosa per leufficiali con13esimo e Jorgesoltanto 16esimo. Domenica alle ore 21 è in programma la gara.