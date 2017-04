MotoGP, Americhe: ordine d'arrivo e tempi

Marc Marquez vince per il quinto anno di fila il Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Lo spagnolo della Honda si piazza in testa da metà gara e trionfa in solitaria. Secondo Valentino Rossi della Yamaha nonostante una penalizzazione di tre decimi per un contatto solo sfiorato con Zarco. Sul terzo gradino del podio sale l'altra Honda, quella di Dani Pedrosa. Fuori dal podio Crutchlow (quarto). Seguono Zarco (quinto), Dovizioso (sesto), Iannone (settimo) e Petrucci (ottavo). Solamente nono Lorenzo con la seconda Ducati, chiude la top ten Miller.



L'ordine d'arrivo e i tempi del Gran Premio delle Americhe di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Marc Marquez (Spa, Honda) 43'58"770

2. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) +3"069

3. Dani Pedrosa (Spa, Honda) +5"112

4. Cal Crutchlow (Gbr, Lcr Honda) +7"638

5. Johann Zarco (Fra, Yamaha Tech 3) +7"957

6. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) + 14"058

7. Andrea Iannone (Ita, Suzuki) +15"491

8. Danilo Petrucci (Ita, Ducati Pramac) +17"979

9. Jorge Lorenz (Spa, Ducati) +18"494



10. Jack Miller (Aus, Honda Vds) +18"903