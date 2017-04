MotoGP, Americhe: Marquez fenomenale, Rossi secondo

Marc Marquez vince per il quinto anno di fila il Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Lo spagnolo della Honda si piazza in testa da metà gara e trionfa in solitaria. Secondo Valentino Rossi della Yamaha nonostante una penalizzazione di tre decimi per un contatto solo sfiorato con Zarco. Sul terzo gradino del podio sale l'altra Honda, quella di Dani Pedrosa. Complice la caduta di Maverick Vinales, il Dottore sale al comando della classifica con 6 punti di vantaggio sullo stesso spagnolo.

Alla via Pedrosa si porta davanti a tutti con Marquez e Rossi alle sue spalle. Nel corso del terzo giro esce di scena l'attuale leader del Mondiale, Maverick Vinales. Zarco, quarto, prova ad infilare Valentino Rossi che taglia la curva e si avvicina a Marquez. Per il leggero vantaggio ottenuto, la direzione di gara commina una penalità di 3 decimi al Dottore (ininfluente ai fini del risultato). A 15 giri dal termine Marquez si libera di Pedrosa e va al comando allungando definitivamente sul resto della compagnia. Valentino, fino a quel momento terzo, si avvicina a Pedrosa e lo supera a 2 tornate dal traguardo e chiude così al secondo posto. Fuori dal podio Crutchlow (quarto). Seguono Zarco (quinto), Dovizioso (sesto), Iannone (settimo) e Petrucci (ottavo). Solamente nono Lorenzo con la seconda Ducati, chiude la top ten Miller. In classifica Valentino Rossi balza al comando con 56 punti, 6 in più di Vinales.