MotoGP, Americhe: la classifica piloti

Grazie al secondo posto conquistato ad Austin nel GP delle Americhe e complice la scivolata di Maverick Vinales, Valentino Rossi sale al comando della classifica del Mondiale di MotoGP dopo tre gare disputate. Il Dottore sulla Yamaha si porta a 56 punti, 6 in più dello stesso compagno di team Vinales (vincitore in Qatar e Argentina). Il successo in Texas permette a Marquez di portarsi in terza posizione a quota 38 mentre Andrea Dovizioso su Ducati è quarto a 30. Seguono Crutclow a 29, Dani Pedrosa a 27, Johann Zarco a 22. Chiudono la top ten Jonas Folger, Scott Redding e Jack Miller, tutti con 21 punti.



La classifica piloti di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 56 punti

2. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 50

3. Marc Marquez (Spa, Honda) 38

4. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 30

5. Cal Crutchlow (Gbr, Honda Lcr) 29

6. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 27

7. Johann Zarco (Fra, Yamaha Tech 3) 22

8. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 21

8. Scott Redding (Gbr, Ducati) 21



8. Jack Miller (Aus, Honda) 21