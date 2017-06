Moto, il regalo più bello: Biaggi esce dalla rianimazione

Bianca Atzei in lacrime per Biaggi

Regalo più bello Max Biaggi non poteva riceverlo. Nel giorno del suo 46esimo compleanno, il pilota romano lascia la rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverato da 17 giorni, a seguito di una brutta caduta lungo la pista di Latina. A dare la buona notizia è stato lo stesso Biaggi che lo ha fatto con un post su Twitter: "Stavolta ho rischiato di non esserci, il regalo più bello è uscire dalla rianimazione dopo 17 giorni. Grazie per tutti gli auguri di compleanno e per tutto l'affetto ricevuto ogni giorno. Indimenticabile. Vi voglio bene", si legge.

Il post del due volte campione del mondo della Superbike, fa seguito a quello della sua compagna, la cantante Bianca Atzei, che tramite il proprio profilo Instagram aveva pubblicato una foto con il pilota romano. "Hai vinto la sfida più importante! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l'amore non è sempre uguale e che può essere un dono meraviglioso", si legge nella didascalia a commento dell'immagine.