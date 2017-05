Maverick Vinales è positivo in vista del Gran Premio di Jerez, quarta gara del Motomondiale. "Cercheremo di sfruttare al 100% questa moto ed ottenere il miglior risultato possibile". Buone sensazioni anche per anche Marquez, fresco vincitore del Gran Premio delle Americhe. "I primi tre piloti in classifica sono vicini, questo è positivo per il campionato. Per certi versi, tornare qui in Europa è un modo per ripartire".

Obiettivo ripartire dopo l'errore in Texas. Maverick Vinales, secondo in classifica, arriva a Jerez, quarta gara del Motomondiale, per dimenticare la caduta nel GP delle Americhe e proseguire la sua rincorsa al titolo. "Guardiamo alle cose positive: eravamo lì a lottare con Marquez. Peccato, perché avrei potuto lottare per il podio, e forse anche per la vittoria. Abbiamo commesso un errore, impareremo. Dopo queste gare in cui sono stato primo ho fatto molta esperienza, questo mi aiuterà a guidare meglio. Ho buone sensazioni dopo i test, cercheremo di sfruttare al 100% questa moto ed ottenere il risultato migliore."