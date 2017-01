Da ormai poco più di sei mesi Andrea Iannone e Belen Rodriguez stanno vivendo una splendida storia d'amore. Il pilota abruzzese, approdato in Suzuki questo inverno dopo l'esperienza in Ducati, ha voluto dare ancora una volta prova dei suoi sentimenti per la showgirl e attrice argentina postando sulla pagina Instagram la foto di un romantico bacio e il commento: "Amare è folle, amarti no".

"Tu mi fai stare bene". Sono diversi gli scatti che ritraggono i due insieme nell'ultimo periodo: tra cenette, fughe d'amore e serate con gli amici la Rodriguez e Iannone passano insieme gran parte del tempo. Per la showgirl Andrea rappresenta la prima vera storia dopo la fine del matrimonio Stefano De Martino, papà di Santiago, di 3 anni e mezzo. In una recente intervista Belen è tornata a parlare del suo recente passato: "La separazione continua a essere la mia grande ferita ma so di aver fatto tutto il possibile per tenere la mia famiglia unita. Purtroppo non ha funzionato".

