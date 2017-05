MotoGp: Pedrosa vola ad Jerez, solo 10° Rossi

Dani Pedrosa trionfa nel Gran Premio di Spagna sulla pista di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo, il più veloce per tutto il corso del weekend, centra il suo 53esimo successo in carriera in un podio tutto spagnolo: secondo posto per l'altra Honda di Marc Marquez e terzo per Jorge Lorenzo, finalmente a suo agio in sella alla Ducati. Solo decimo, invece, Valentino Rossi che, con la sua Yamaha, non riesce a ripetere quanto di buono fatto nei precedenti tre appuntamenti.





La gara diè sofferta: il 'Dottore' parte piano e fatica a tenere in pista la sua, scivolosa e difficile da controllare, senza quindi reggere il passo della concorrenza. Addirittura, Valentino viene superato nel finale anche dae dache chiudono la corsa rispettivamente all'ottavo ed al nono posto. Nonostante il weekend da incubo, il numero 46 può comunque sorridere visto che riesce a mantenere la testa della classifica, complice il sesto posto del compagno di scuderia. Decisamente positiva, invece, la gara diche conquista il suo primo podio in carriera con la Ducati e che dà una risposta decisa alle critiche che erano piovute addosso al maiorchino dopo un inizio complesso di campionato. Quarto posto, poi, per l'ottimo e sorprendente, mentrechiude quinti davanti - come detto - aed a, settimo.