MotoGP, Qatar: Vinales trionfa davanti a Dovizioso, Rossi è terzo

Se il buongiorno si vede dal mattino prepariamoci a vivere un Mondiale 2017 di MotoGP esaltante. La prima gara della stagione, sul circuito qatariota di Losail, va a Maverick Vinales che bagna nel migliore dei modi il suo debutto ufficiale in sella alla Yamaha: lo spagnolo, scattato dalla pole position, parte male e retrocedendo fino in quinta posizione, poi si riscatta nella parte finale della gara (ridotta a 20 giri a causa dell'asfalto bagnato) e riesce a imporsi al termine di una fantastica battaglia con la Ducati di Andrea Dovizioso e con l'altra Yamaha di Valentino Rossi.



Il pesarese nove volte campione del mondo è protagonista di una gara speculare rispetto a Vinales: partenza da dimenticare e costante crescita fino alla conquista di un podio preziosissimo. E Valentino può festeggiare un altro primato: per la 22esima stagione consecutiva finisce una gara nelle prime tre posizioni, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del Motomondiale.



Sfortunatoche, in piena corsa per il podio, cade nel corso dell'11esimo giro ed è costretto al ritiro. Ai piedi del podio si piazzano le dueufficiali di Marc(quarto) e Dani(quinto). Sesta l'di, settimo Scottsu. Paga l'inesperienzache, al debutto in, vola subito in testa con la suama va lungo sul rettilineo all'ottavo giro e compromette tutto. Senza squilli la gara di Jorgeche, all'esordio con la, si deve accontentare dell'11esima posizione.