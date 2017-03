MotoGP, Qatar: la classifica piloti

Molto semplice da delineare la prima classifica piloti del Mondiale 2017 di MotoGP. Al comando naturalmente c'è Maverick Vinales, trionfatore in sella alla sua Yamaha del Gran Premio del Qatar: lo spagnolo mette in cascina 25 punti, 5 in più del ducatista Andrea Dovizioso che, dopo avere a lungo accarezzato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terzo Valentino Rossi: per lui 16 punti. Marquez ne prende 13, Pedrosa 11. Giornata nera per Andrea Iannone che, con la sua Suzuki, lotta a lungo per il podio ma cade a metà gara e rimane a bocca asciutta.



La classifica piloti di MotoGP dopo il Gran Premio del Qatar:



1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 25 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 20

3. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 16

4. Marc Marquez (Spa, Honda) 13

5. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 11

6. Aleix Espargaro (Spa, Aprilia Racing Team Gresini) 10

7. Scott Redding (Gbr, Octo Pramac Racing) 9

8. Jack Miller (Aus, Marc Vds Honda) 8

9. Alex Rins (Spa, Suzuki) 7

10. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 6

11. Jorge Lorenzo (Spa, Ducati) 5

12. Loris Baz (Fra, Avintia Racing Ducati) 4

13. Hector Barbera (Spa, Avintia Racing Ducati) 3

14. Karel Abraham (Cze, Aspar Team Ducati) 2



15. Tito Rabat (Spa, Marc Vds Honda) 1