MotoGP, Olanda: Zarco in pole, Rossi quarto

Johann Zarco si aggiudica, su pista bagnata, la pole position del GP d'Olanda, ottava prova del Motomondiale, con il tempo di 1:46:141, precedendo di 65 millesimi il campione del mondo Marc Marquez. In prima fila, sul circuito di Assen, partirà anche Danilo Petrucci, che ha fatto segnare il terzo crono con un ritardo di tre decimi da Zarco. Buona prestazione anche per Valentino Rossi, che scatterà dalla seconda fila affiancato da Redding e Folger. Sfortunato Andrea Dovizioso che non va oltre il nono tempo; il pilota della Ducati è caduto a inizio della Q2 ed è riuscito a risalire in sella alla sua moto solo nei minuti finali, facendo registrare solo due passaggi cronometrati.

Brutta prestazione per il leader del mondiale Maverick Vinales; il pilota della Yamaha non è riuscito ha trovare il feeling con la pista bagnata è dovrà scattare dalla quarta fila insieme a Lowes e Pedrosa. Qualifiche da dimenticare anche per l'altro pilota della Ducati ufficiale: Jorge Lorenzo; lo spagnolo non è infatti riuscito a qualificarsi per la Q2 e domani sarà costretto a partire dalla ventunesima posizione.