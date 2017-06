MotoGP, Rossi secondo nelle libere 3 sul bagnato

Pioggia era attesa e pioggia è stata nella terza sessione di prove libere della MotoGP sul circuito di Assen, in Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale. A brillare con queste condizioni di pista umida, condizioni che non dovrebbero però ripetersi in occasione della gara della domenica, è stato Scott Redding della Ducati Pramac che ha fermato il cronometro con il tempo di 1'46"441.

Alle spalle del britannico si piazza un ottimo Valentino Rossi che, evidentemente, sta trovano un magggior feeling con il nuovo telaio messo a disposizione dalla Yamaha. Il pesarese ha chiuso con il secondo tempo, staccato di 2 decimi. Terza posizione per la Honda di Marc Marquez che precede l'altra Yamaha di Maverick Vinales, il leader della classifica iridata. Quinto tempo per Zarco che, distante 3 decimi e mezzo, ha dimostrato di poter dire la sua con queste condizioni di pista. In una classifica che non porta cambiamenti per l'accesso alla Q2, decisa dalla graduatoria delle Libere2, asciutte, del venerdì, chiudono i dieci: sesto Barbera (+0"410), settimo Aleix Espargaro (+0"495), ottavo Jorge Lorenzo (+0"634), nono Baz (+0"685) e decimo Andrea Iannone (+0"854). Più attardati, invece, gli altri due italiani: undicesimo Petrucci, che era stato il più veloce nella prima sessione, e dodicesimo Dovizioso, reduce da due vittorie nelle ultime due gare.