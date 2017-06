MotoGP, Vinales il più veloce nelle seconde libere ad Assen

La seconda sessione di prove libere della MotoGP nel Gran Premio d'Olanda sulla pista di Assen, ottavo appuntamento del Motomondiale, sorride ad un ottimo Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha, nonostante una fastidiosa pioggerella che rischia di essere una costante per tutto il corso del weekend di gara, è riuscito a sfruttare al massimo il nuovo telaio messo a disposizione dei suoi piloti dalla casa giapponese ed ha stampato un tempone, chiudendo la sessione in 1'33"130. Alle sue spalle, un po' a sorpresa, si piazza un eccellete Folger, staccato di soli 0"367. Terza piazza per la Honda di Marc Marquez, lontano però oltre 6 decimi dal connazionale e leader della classifica piloti.

Buona anche la prova di Andrea Dovizioso che, dopo le ultime due vittorie consecutive che lo hanno prepotentemente rilanciato nella classifica iridata, cerca continuità in sella alla sua Ducati. Il centauro italiano ha fermato il cronometro con il quarto tempo di giornata, staccato di 0"660 dalla prima posizione. Il forlivese precede Crutchlow e Valentino Rossi, che, con un guizzo finale, ha conquistato il 6° tempo a 7 decimi esatti dal compagno di squadra ma che sembra più in difficoltà rispetto allo spagnolo. Chiudono la top-10: Danilo Petrucci, che in mattinata era invece stato il più veloce del lotto, conquistando il primo tempo, Zarco, Bautista e Pedrosa. Restano fuori dalle prime 10 posizioni, invece, sia Lorenzo, 14° a 1"393, sia Iannone, solo 17° a 1"487. Per loro, in caso di maltempo, c’è addirittura il rischio di restare esclusi dal Q1.