MotoGP, GP d'Olanda: ordine d'arrivo e tempi

Un'incredibile Valentino Rossi vince il Gran Premio d'Olanda, ottava prova del Motomondiale, conquistando il decimo successo in carriera sul circuito di Assen. In seconda posizione un bravissimo Danilo Petrucci, che porta ancora la Ducati del Team Pramac nelle posizioni di testa, completa il podio la Honda del campione del mondo Marc Marquez. Una gara positiva anche per la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, giunto quinto sul traguardo, che, a causa della caduta di Vinales, diventa il nuovo leader del mondiale.

L'ordine d'arrivo e i tempi del Gran Premio d'Olanda (prime dieci posizioni)



1 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 41:41.149

2 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing +0.063

3 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team +5.201

4 Cal CRUTCHLOW LCR Honda +5.243

5 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team +5.327

6 Jack MILLER Marc VDS +23.390

7 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team +36.982

8 Loris BAZ Reale Avintia Racing +37.058

9 Andrea IANNONE Team Suzuki Ecstar +37.166

10 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing +1:01.929