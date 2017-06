MotoGP, Olanda: le pagelle. Foto Gara perfetta di Rossi e Petrucci, bene Marquez e Dovizioso, flop Lorenzo Valentino Rossi 10 - Grande gara, più in corsa che mai per il titolo Foto www.imagephotoagency.it Danilo Petrucci 10 - Un 2° posto del genere è da favola, ma avrebbe voluto fare ancora di più Foto pramacracing.com Marc Marquez 9 - Moto difficile da domare, il podio è un capolavoro Foto www.imagephotoagency.it Andrea Dovizioso 8 - Alla fine il 5° posto è anche poco per la gara che ha fatto, andava come un forsennato e la vittoria è stata tutt'altro che utopia Foto www.imagephotoagency.it Maverick Vinales 4 - Errore da matita rossa, l'unica cosa positiva di oggi è che Dovizioso riesce ad evitarlo quando gli cade davanti Foto www.imagephotoagency.it



MotoGP, Olanda: le pagelle



Valentino Rossi 10

Ora sì che c'è anche lui. Non vincere per un anno, soprattutto per uno come lui, non ti fa andare a letto tranquillo la sera. Ha aspettato, sofferto in certe gare e lavorato per migliorare la moto, si sentiva forte prima del via ed in gara ne spiega il motivo. Grande gara, più in corsa che mai per il titolo.

Danilo Petrucci 10

E' addirittura scocciato al traguardo, questo per dire quanto si sentisse in forma oggi. Un 2° posto del genere è da favola, ma avrebbe voluto fare ancora di più, perchè Rossi non era imprendibile ed a suo dire lo fregano solo le bandiere blu non sventolate. Dai Danilo, una grande gara comunque.

Marc Marquez 9

Moto difficile da domare, il podio è un capolavoro. Probabilmente le gocce d'acqua in pista gli danno una mano, ma è merito suo se il terzo posto è rimasto a portata di mano fino alla fine. E' così che si vincono i mondiali, con questi punti sofferti ma ampiamente meritati.

Cal Crutchlow 9

Il sogno del podio arriva nel finale, quando vede scendere due gocce ed inizia a chiedere tutto a moto e gomme, non ci riesce per un pelo ma il ritmo nel finale è da scuola guida, rischia tutto ma alla fine non rischia niente, perchè ha sempre tenuto la situazione sotto controllo.

Andrea Dovizioso 8

Alla fine il 5° posto è anche poco per la gara che ha fatto, andava come un forsennato e la vittoria è stata tutt'altro che utopia, però in corse così basta un niente per perdere il contatto da quello davanti e vedersi passare da quello dietro. Giù anche dal podio, ma leader del mondiale.

Jack Miller 8

Un po' meno eroe rispetto a dodici mesi fa, ma ad Assen va forte e va forte soprattutto in queste condizioni, infatti esce fuori nel finale ed il 6° posto è un grande risultato.

Karel Abraham 8

Menomale via, ogni tanto si vede anche lui. Condizioni di aderenza precarie, ma con la Gp15 che guida forse sono le condizioni migliori e porta a casa un ottimi risultato, un bel 7° posto.

Loris Baz 8

Stesso discorso anche per lui, che infatti guida la Gp15: ci vogliono determinate condizioni per vederlo effettivamente all'opera, buonissima ottava posizione.

Pol Espargaro 8

Una specie di capolavoro, perchè con questa Ktm già entrare nei punti è difficile, figurarsi arrivare ad un paio di secondi dalla top 10. Bella gara.

Aleix Espargaro 7

Porta a casa 6 punti entrando nella top ten proprio a scapito del fratello, un Gp difficile in cui non sbaglia e massimizza il potenziale della moto.

Andrea Iannone 6

Qualcosa fa, nel bene e nel male. L'avvio di gara faceva supporre in qualcosa di meglio, si perde dopo qualche giro, poi tenta la carte del cambio gomme e chiude con un 9° posto abbastanza anonimo.

Tito Rabat 6

Fatica con una Honda che ad Assen fortissimo non va, si prende volentieri i 4 punti del 12° posto.

Daniel Pedrosa 5

Eh no, oggi insufficiente. Partire indietro lo penalizza (ma è stato lui a qualificarsi lontano dai primi), prova a risalire ma non ama particolarmente queste condizioni, fa quel che può accontentandosi di qualche punto per la classifica, ma gli altri allungano.

Johann Zarco 5

Forse la delusione di giornata, perchè le aspettative erano alte. Bravissimo a prendersi la pole, bravissimo a stare davanti in avvio, poi forse le gomme morbide calano un po' e si trova costretto a star “buono” dietro, l'azzardo dei pneumatici da bagnato è sbagliato e sprofonda 14°.

Scott Redding 5

Fuori nel finale, poteva portare a casa un buon piazzamento dopo un'ottima gara.

Alvaro Bautista 5

Stesso discorso di Redding, con la caduta si toglie la soddisfazione di un buon piazzamento.

Bradley Smith 5

Pol spinge con la testa e chiude 11°, lui spinge e basta e va per terra.

Jorge Lorenzo 4

Il solito flop quando piove (in qualifica), sorprendente in negativo nella fatica che fa per risalire. Dovizioso fa faville davanti, lui arranca di brutto in mezzo al gruppo, a sgomitare (senza essere neanche troppo convinto, a dire la verità) per piazzamenti deludenti. L'azzardo del cambio gomme ci sta quando non hai niente da perdere.

Hector Barbera 4

Fuori dai punti mentre il compagno Baz, che guida una moto più vecchia, si prende il lusso di chiudere 8°.

Alex Rins 4

Dopo un lungo infortunio esserci è già qualcosa, ma a velocità non c'è e complica i doppiaggi.

Maverick Vinales 4

Errore da matita rossa, l'unica cosa positiva di oggi è che Dovizioso riesce ad evitarlo quando gli cade davanti. Nervoso sin dal sabato, dà tutto per risalire perchè sa di avere un buon passo, ma proprio per questo meglio prendersi un rischio in meno, invece spinge troppo e scavalca il limite.

Jonas Folger 4

Si complica la vita nelle prime fasi andando lunghissimo ad una staccata, da lì deve risalire ma forza e sbaglia finendo fuori.

Alex Lowes 4

In qualifica si erano visti raggi di sole con un buon 10° tempo, in gara torna alle solite ed è il primo a stendersi.