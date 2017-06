MotoGP: Rossi torna a vincere, è trionfo ad Assen

Valentino Rossi torna a vincere aggiudicandosi il Gran Premio d'Olanda, ottava prova del Motomondiale. Il nove volte campione del mondo, in sella alla sua Yamaha, taglia il traguardo battendo in volata uno strepitoso Danilo Petrucci. Il podio è completato da Marc Marquez, che vince la lotta per il podio anticipando Dovizioso e Crutchlow. Grande delusione per Maverick Vinales: lo spagnolo cade a metà gara, perdendo la testa del Mondiale, che va a Dovizioso.

Ad Assen va in scena la più bella delle otto gare finora disputate. Partenza caratterizzata dal recupero di Vinales, che rimonta subito quattro posizioni, portandosi ottavo. In avvio, Rossi infila subito Petrucci, salendo in zona podio. Zarco, partito dalla pole, prova ad allungare con le morbide, ma Marquez e Petrucci restano in scia al francese. Il Dottore, nell'arco di due giri, supera sia il campione del mondo in carica che il leader della gara, che si innervosisce tagliando la strada allo spagnolo e toccando la ruota posteriore del numero 46, perdendo anche la seconda posizione.

A 14 giri dalla fine, la svolta nella classifica: Maverick Vinales, in grande rimonta e sesto, cade buttando via la sua gara e la testa del mondiale. Nel frattempo, ad 11 giri dalla fine, Petrucci supera Marquez, portandosi in seconda posizione e favorendo la mini-fuga di Rossi, che allunga fino ad un secondo sul connazionale. A 8 giri dalla fine, arriva la pioggia a scombinare i piani dei piloti: ne approfitta Dovizioso, che nel giro di quattro giri supera Zarco, Marquez e Petrucci, portandosi a soli 2 decimi da Rossi. Il pilota della Pramac, però, si riprende la seconda posizione, attaccando e sorpassando il nove volte campione del mondo a 5 giri dalla fine. Dalla sfida tra il 46 e il 9 si staccano Dovizioso e Marquez, che lottano per il podio fino alla fine, con Crutchlow a fare da outsider. Quando mancano solo 3 giri, Rossi infila nuovamente PPetrucci: è la staccata che decide l'ottavo Gran Premio di questo Motomondiale e che regala al pilota della Yamaha il decimo successo ad Assen e la vittoria numero 115 in carriera . Nella classifica piloti, la caduta di Vinales stravolge tutto: ora a guidare nel Motomondiale è Andrea Dovizioso, in testa con 115 punti, con lo spagnolo a 111 e il nove volte campione del mondo a -7 a quota 108.