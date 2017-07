MotoGP: Marquez in pole al Sachsenring, Rossi solo 9°

E' una vera e propria danza sull'acqua quella di Marc Marquez sulla pista del Sachsenring, in Germania, nelle qualifiche della MotoGP. Il pilota della Honda, già velocissimo nel corso delle prove libere, stampa il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:27.302. Lo spagnolo si mette alle spalle la Ducati dello specialista del bagnato, Danilo Petrucci, staccato di 0.160 centesimi e l'altra Honda di Dani Pedrosa, terzo e soddisfatto del proprio passo gara.

In difficoltà, invece, la Yamaha di Valentino Rossi, reduce dalla straordinaria vittoria nell'ultimo Gran Premio in Olanda sulla pista di Assen, che chiude in nona posizione con il tempo di 1:28.669, a quasi un secondo e mezzo di ritardo da Marquez. Il 'Dottore' precede il leader della classifica iridata, Andrea Dovizioso, che si ferma al decimo posto, davanti ad uno spento Maverick Vinales, undicesimo. Buona la prova di Jorge Lorenzo che partirà dalla seconda fila in virtù del sesto tempo nelle qualifiche. Il campione del mondo in carica precede i fratelli Espargarò, Pol e Aleix, rispettivamente settimo ed ottavo.

Ecco la Top-10 dopo le qualifiche:

1 MARC MARQUEZ 1:27.302

2 DANILO PETRUCCI 1:27.462

3 DANI PEDROSA 1:27.949

4 CAL CRUTCHLOW 1:28.089

5 JONAS FOLGER 1:28.210

6 JORGE LORENZO 1:28.383

7 POL ESPARGARO 1:28.402

8 ALEIX ESPARGARO 1:28.526

9 VALENTINO ROSSI 1:28.669

10 ANDREA DOVIZIOSO 1:28.703