MotoGP, Sachsenring: ordine d'arrivo e tempi

Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania sulla pista del Sachsenring e conquista il primo posto nella classifica piloti. Lo spagnolo della Honda (129 punti) precede il connazionale Maverick Vinales, staccato di 5 lunghezze e gli italiani Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, rispettivamente terzo e quarto con 123 e 119 punti. Nel nono appuntamento del Motomondiale, Marquez si mette alle spalle Jonas Foger, al suo primo podio in MotoGP, ed il compagno di team, Dani Pedrosa, che chiude sul gradino più basso. Niente da fare per le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Il 'Dottore', dopo la vittoria in Olanda, deve accontentarsi della quinta posizione. Solo ottavo, infine, Andrea Dovizioso che lascia la testa della classifica iridata dopo solo un Gran Premio.

L'ordine d'arrivo del GP di Germania (primi dieci):



1 Marc MARQUEZ Repsol Honda 40'59.525

2 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 +3.310

3 Dani PEDROSA Repsol Honda +11.546

4 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha +14.253

5 Valentino ROSSI Movistar Yamaha +14.980

6 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar +16.534

7 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini +19.736

8 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team +20.188

9 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 +21.138

10 Cal CRUTCHLOW LCR Honda +24.210