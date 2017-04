MotoGP, Argentina: Vinales vola nelle libere, Rossi in difficoltà

Dopo aver trionfato all'esordio in Qatar, Maverick Vinales si conferma il più veloce nel venerdì di prove libere del Gran Premio d'Argentina. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo della Yamaha sigla il miglior tempo nelle FP2 (1'39"477) precedendo di 301 millesimi il connazionale della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez. Seguono le grandi sorprese con l'exploit dei team satellite: il terzo tempo è di Karel Abraham (+ 0"403), con la Ducati del team Aspar mentre il quarto è del compagno di squadra Alvaro Bautista (+0"445). Quinta la Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0"483). Chiude la Top 10 la Suzuki di Andrea Iannone (+0"773).

Rischia di trasformarsi in un weekend davvero difficile per i grandi nomi. Le previsioni del sabato minacciano pioggia e c'è il rischio che per entrare direttamente nella Q2 valgano i primi 10 tempi del venerdì. In questo caso sarebbero costretti a giocarsi uno dei due posti disponibili per la qualifica decisiva piloti del calibro di Dani Pedrosa (13esimo a +0"868), Andrea Dovizioso (14esimo a +0"922), Valentino Rossi (16esimo a +1"054) e Jorge Lorenzo (18esimo a +1"122).