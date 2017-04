MotoGP, Argentina: la classifica piloti

Grazie al secondo successo di fila, Maverick Vinales è protagonista della prima fuga di stagione al comando della classifica piloti di MotoGP. Lo spagnolo, al suo primo anno in Yamaha, guida a punteggio pieno con 50 punti. Alle sue spalle c'è il compagno di squadra Valentino Rossi con 36 punti. Terzo posto per Andrea Dovizioso: il ducatista, travolto da Aleix Espargaro a Termas de Rio Hondo, rimane fermo a 20 punti, tre in più di Scott Redding. Quinta posizione per Cal Crutchlow (16), fermo a 13 Marc Marquez.

La classifica piloti di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 50 punti

2. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 36

3. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 20

4. Scott Redding (Gbr, Ducati) 17

5. Cal Crutchlow (Gbr, Honda Lcr) 16

6. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 16

7. Jack Miller (Aus, Marc Vds Honda) 15

8. Marc Marquez (Spa, Honda) 13

9. Alvaro Bautista (Aspar Team) 13

10. Dani Pedrosa (Honda) 11