"Non c'è nessuna gara in programma". Con queste parole, che sanno tanto di sentenza, Casey Stoner chiude forse definitivamente tutte le porte ad un suo ritorno nel Mondiale di MotoGP, almeno per il 2017. A Sepang il collaudatore della Ducati sta andando fortissimo tanto che, nel primo giorno di test, è riuscito a conquistare il miglior tempo davanti a compagno di team Andrea Dovizioso. A poco più di 4 anni dal suo ritiro, l'australiano non ha dunque alcuna intenzione di tornare a gareggiare.

Stoner preferisce concentrarsi sullo sviluppo della Ducati: "Sicuramente è competitiva, si possono vincere più gare, ma per il mondiale è difficile fare previsioni, dipende da tanti fattori - prosegue in conferenza stampa da Sepang -. Comunque dopo il test di ieri sono ottimista. GP17 meglio della GP16? Difficile fare paragoni, per via della mancanza delle alette. In ogni caso, a me la moto è piaciuta, non ho trovato elementi negativi".

L'australiano chiude parlando di Jorge Lorenzo, sbarcato in Ducati dopo una carriera in Yamaha e alle prese con problemi di messa a punto della moto: "Non posso aiutare Lorenzo, lui ha solo bisogno di più tempo. Ci sono piloti che si adattano prima, altri che ci impiegano di più: lui, come Pedrosa, è uno di quei piloti che ha sempre guidato la stessa MotoGP. Non sono preoccupato, credo che sarà pronto per la prima gara".