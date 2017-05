MotoGP, Spagna: la gara in diretta. Live

Quarta prova dell'anno per il Motomondiale che fa tappa a Jerez, in Spagna. Valentino Rossi (Yamaha), vincitore qui un anno fa, si presenta in Andalusia da leader della classifica con 56 punti, sei più del compagno di squadra Maverik Vinales, vincitore in Qatar ed in Argentina ma caduto negli Stati Uniti dove invece ha vinto Marc Marquez (Honda), terzo in classifica a quota 38 punti.