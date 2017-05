Motomondiale, si va a casa di Marquez e Vinales

Due vittorie per Maverick Vinales ed una per Marc Marquez nelle prime tre gare della stagione, questo ci hanno detto le trasferte di Losail, Termas de Rio Hondo ed Austin. Ma in testa non c'è né l'uno né l'altro, c'è l'eterno ragazzino che risponde al nome di Valentino Rossi, il quale con tre podi ha portato a casa 56 punti ed una leadership in classifica insperata dopo i preoccupanti test pre-stagionali.

Migliore condizione per Valentino Rossi non poteva esserci in Europa, con il Motomondiale che ora farà tappa su quelle piste che al Dottore piacciono tanto. La prima di queste è Jerez, sede del Gran Premio di Spagna, in cui Vinales e Marquez giocheranno in casa, e per questo anche un pizzico più pericolosi del solito. Ragioni emotive a parte, poi ci sono quelle tecniche, e su questo versante Marquez, vincitore dell'ultima prova in Texas, è chiaro “Correre di fronte al pubblico di casa è speciale, ed il successo negli Stati Uniti è stata una grande iniezione di fiducia. Però Jerez è una pista vecchio stile, corta, stretta, con forti accelerazioni e grandi frenate. Per noi sarà difficile”. Questo non vuole dire partire battuti, ed infatti Marc prosegue:”Per essere competitivi, dovremo lavorare bene sin dal venerdì mattina”.

La Yamaha a Jerez viene da due successi consecutivi, con Rossi che vuole bissare il successo dello scorso anno, ma occhio, oltre che a Marquez, ad un Vinales che ha voglia di rivincita. Dopo essere stato complessivamente il più veloce ad inizio mondiale, Maverick si ritrova, con sorpresa, a -6 dal compagno, ma dall'errore di Austin avrà certamente imparato qualcosa e cercherà di riprendere il cammino andato a gonfie vele fino all'Argentina. Chi cerca riscatto è anche la Ducati, soprattutto con Lorenzo, che davanti al pubblico di casa si accontenterebbe di una prova almeno un po' più dignitosa rispetto alle ultime uscite. La Desmosedici deve crescere e l'edizione 2016 non è troppo promettente, ma mai perdere la speranza.

Il circuito Il tracciato di Jerez è il terzo, dopo Montjuic e Jarama, ad ospitare il Gran Premio di Spagna. La prima edizione su questa pista risale al 1987, prima di diventare sede fissa della corsa spagnola dal 1989. Dopo alcuni ritocchi alla pista, la configurazione su cui si corre oggi misura 4423 metri e conta 13 curve.

Albo d'oro E' Valentino Rossi il pilota più vincente a Jerez, capace di ottenere in Andalusia ben 7 affermazioni. Dopo di lui Doohan, a quota 4 vittorie, mentre tra i piloti in attività si contano tre vittorie per Lorenzo, due per Pedrosa ed una per Marquez. Tra le squadre, dominio Honda con 18 trionfi, staccatissime le altre: 8 vittorie per Yamaha, 2 per Suzuki ed una per Ducati.