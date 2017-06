MotoGP, Olanda: la gara in diretta. Live

Albo d'oro

E' Valentino Rossi il pilota più vincente ad Assen, grazie ai suoi 7 successi, uno in più di Agostini e due in più di Mick Doohan, con quest'ultimo che detiene il filotto di vittorie più lungo in Olanda, con i suoi cinque trionfi tutti consecutivi dal '94 al '98. Tra i piloti in attività, un'affermazione per Lorenzo, Marquez e Miller