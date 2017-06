Le pagelle del Gp d'Italia

MotoGP, Italia: le pagelle. Super Dovizioso, grande Petrucci, bene Vinales Solo una sufficienza per Marquez e Lorenzo, male Pedrosa Dani Pedrosa 4 - Non uno, non due, ma ben tre passi indietro rispetto a Jerez e Le Mans. Non che la Honda al Mugello andasse fortissimo, però è troppo poco incisivo e cade nel finale eliminando pure Crutchlow Foto www.imagephotoagency.it Andrea Iannone 6 - Il Mugello doveva essere una sorta di riscatto, invece arriva un 10° posto che non è nè caldo nè freddo. Qualcosa non va Foto www.imagephotoagency.it Jorge Lorenzo 6 - Sfuriata iniziale poi più niente. Anonimo 8° posto nel giorno del trionfo di Dovizioso, che a lui può far più male che bene. E Pirro è dietro di appena mezzo secondo Foto Ducati Marc Marquez 6 - Fine settimana difficile e non fa eccezione la domenica. Fatica più del previsto ed è costretto a finire dietro a Bautista Foto www.imagephotoagency.it Valentino Rossi 7 - Dopo sette anni di dominio questo Mugello sta diventando un incubo. Non riesce più a centrare il bersaglio grosso nella "seconda casa", e non riesce neanceh ad andare sul podio. Era già tanto esserci, ma dispiace Foto Yamaha Maverick Vinales 8 - Non vittorioso sul traguardo ma primo tra i pretendenti al titolo, Dovizioso escluso. Non rischia più del dovuto scegliendo la via della logica ed accontentandosi del podio Foto www.imagephotoagency.it Danilo Petrucci 9 - La Gp17 funziona e lui non si fa sfuggire l'occasione di tornare tra i grandi, perchè fortissimo lo è pure lui e quando ci sono le condizioni sa stare davanti. Un podio è un podio, ma salirci al Mugello è un'altra cosa Foto www.imagephotoagency.it Andrea Dovizioso 10 - Il Mugello è addobbato di giallo, merito suo se a fine giornata si tinge di rosso. Pilota italiano su moto italiano che vince nel Gp d'Italia, fenomenale dal primo all'ultimo giro, successo grandioso e più che meritato Foto www.imagephotoagency.it

Andrea Dovizioso 10

Il Mugello è addobbato di giallo, merito suo se a fine giornata si tinge di rosso. Pilota italiano che vince su moto italiana nel Gp d'Italia, mancava solo questo nella giornata ultra tricolore dopo i successi di Migno e Pasini nelle categorie inferiori. Fenomenale dal primo all'ultimo giro, successo grandioso e più che meritato.

Danilo Petrucci 9

Oh, finalmente la Gp17 funziona. E lui non si fa sfuggire l'occasione di tornare tra i grandi, perchè fortissimo lo è pure lui e quando ci sono le condizioni sa stare davanti. Un podio è un podio, ma salirci al Mugello è tutta un'altra cosa.

Alvaro Bautista 9

La Ducati resuscita e resuscita anche lui, che si aggrega alla pattuglia dei piloti alla riscossa insieme a Dovizioso e Petrucci. Trova velocità ed orgoglio e fa un garone in cui riesce a mettersi davanti perfino ad un quasi incredulo Marquez.

Maverick Vinales 8

Non vittorioso sul traguardo ma primo tra i pretendenti al titolo, Dovizioso escluso. Tra lui e la vittoria c'è di mezzo un Dovi al Mugello troppo forte anche per lui, che non rischia più del dovuto scegliendo la via delle logica ed accontentandosi di un ottimo piazzamento in chiave iridata.

Michele Pirro 8

La qualifica resta un capolavoro, la brutta partenza la vanifica ma è sufficientemente veloce per finire negli scarichi di Lorenzo e di portare a casa un buonissimo risultato per chi come lui erano mesi che non correva in bagarre nella classe regina. Una certezza.

Valentino Rossi 7

Dopo sette anni di dominio questo Mugello sta diventando un incubo. Non riesce più a centrare il bersaglio grosso nella sua “seconda casa” e questo fa male, così come fa male non riuscire neanche ad andare sul podio. Per certi versi andava già bene esserci dopo la caduta in allenamento, ma dispiace.

Johann Zarco 7

Forse era lecito aspettarsi qualcosa di più dopo il gran podio di Le Mans, comunque è un 7° posto che fa quantità in fatto di punti e classifica.

Tito Rabat 7

Dopo tanto penare riesce finalmente a regolare Miller, uscendo vincitore dal confronto interno con il compagno sia in qualifica che in gara. Cinque punti.

Hector Barbera 7

Rifila 20” a Baz, un successone condito dai 2 punti raccolti.

Marc Marquez 6

Fine settimana difficile e non fa eccezioni la domenica. Fatica anche più del previsto, sin da subito non riesce a tenere il passo dei primi ed alla fine è costretto a chiudere dietro pure a Bautista. Ed è il fatto che uno come lui non sia riuscito a piegare neanche la resistenza di Bautista che fa riflettere in casa Honda.

Jorge Lorenzo 6

Sfuriata iniziale poi più niente. Anonimo 8° posto nel giorno del trionfo di Dovizioso, sarà pure un gran risultato di squadra ma questo a lui può fargli male piuttosto che bene. E Pirro è dietro di appena mezzo secondo...

Andrea Iannone 6

Il Mugello doveva essere una sorta di riscatto, invece arriva un 10° posto che non è né caldo né freddo. Partiva indietro ma considerando la buona partenza, la sostanza è che chiude nelle posizioni in cui era all'inizio nei primi giri. Qualcosa non va.

Scott Redding 6

La Gp16 che ha tra le mani al Mugello è molto meno competitiva della Gp17, però Bautista è lassù al 5° posto, lui molto più indietro.

Bradley Smith 6

Con una Ktm che deve crescere fa quel che può e chiude negli scarichi di una Aprilia, quella di Lowes.

Cal Crutchlow 6

Era in lotta per un piazzamento ma è sfortunato nell'essere centrato dalla moto di Pedrosa, un epilogo triste del fine settimana del Mugello.

Jonas Folger 5

Boh, ed ha pure rinnovato. Zarco la batte di nuovo, solo 13° posto per lui.

Jack Miller 5

Quindicesimo e bastonato dal compagno Rabat.

Karel Abraham 5

Bastonato da Bautista ed indietrissimo.

Loris Baz 5

Si prende 20” da Barbera.

Alex Lowes 5

E' in un tunnel e non riesce ad uscirne, altra prestazione poco dignitosa sulla sua Aprilia.

Pol Espargaro 5

Un problema tecnico lo mette fuori gioco.

Sylvain Guintoli 4

Tanto tempo senza salire una MotoGp e non si può pretendere che vada forte sin da subito, però non vede neanche la zona punti...

Daniel Pedrosa 4

Non uno, non due, ma ben tre passi indietro rispetto Jerez e Le Mans. Non che la Honda al Mugello andasse fortissimo, però è troppo poco incisivo ed alla fine commette pure un banale errore che gli costa il ritiro eliminando pure Crutchlow.

Aleix Espargaro 4

Non una grande giornata per i fratelli Espargaro. La sua domenica finisce subito per il jump start e relativo ride through, prova a recuperare come un disperato ma va nella ghiaia, a quel punto è inutile continuare e torna ai box.