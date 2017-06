MotoGP, Italia: la gara in diretta. Live

Albo d'oro

E' Valentino Rossi il "padrone di casa" al Mugello, grazie ai suoi 7 successi, tutti consecutivi, ottenuti sulla pista toscana dal 2002 al 2008. Sono 5 le vittorie per Mick Doohan e Jorge Lorenzo, mentre tra i piloti in attività si conta una vittoria per Pedrosa e Marquez. Tra i team, 13 vittorie Honda, 11 Yamaha, 2 Suzuki e 1 Ducati