MotoGP, Germania: la gara in diretta. Live

Nono appuntamento stagionale che va in scena sul circuito del Sachsenring, in Germania. Le statistiche dicono che il favorito d'obbligo è Marc Marquez, che ha un feeling tutto particolare con questa pista: lo spagnolo infatti è reduce da ben sette vittorie consecutive, un filotto iniziato nel 2010 in 125cc, proseguito con due successi in Moto2 ed infine proseguito con gli ultimi quattro trionfi consecutivi da quando è passato nella classe regina. Vincerà anche stavolta?