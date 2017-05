MotoGP, Francia: le pagelle

Le pagelle del Gp di Francia

Maverick Vinales 10

Un colpaccio, perchè quando ti ricapita di guadagnare 25 punti sia a Rossi che a Marquez. Non perde la calma nel duello con Valentino, e si fa trovare pronto nella fase calda quando ributta dentro la moto al primo tentativo nella porta lasciata aperta dal compagno. Fortissimo anche mentalmente, ed è questo che fa paura.

Johann Zarco 9

La speranza francese che non tradisce le attese, anzi va ben oltre con una bella prima fila ed una corsa ancora migliore, con un passo vicino alle due Yamaha ufficiali. Sul podio sarebbe andato comunque, il ritiro di Rossi lo fa zlare di un gradino ma la sostanza è quella: Johann ci sa fare, altrochè.

Daniel Pedrosa 8

Sul podio tra il contento ed il sorpreso, sapeva di avere il passo per fare una buona gara ma partendo in quinta fila non si aspettava di ritrovarsi a bere champagne. E' ancora più sorpreso quando gli mettono sotto gli occhi la classifica, perchè è secondo nel mondiale e quasi non ci crede. Ma c'è, e se trova continuità...

Andrea Dovizioso 7

Fa di tutto per cercare di stare con Pedrosa, non ce la fa e questo gli dispiace, perchè alla fine c'era in ballo il podio, però sapeva che non sarebbe stata una trasferta facile e chiudere 4° può anche andar bene.

Cal Crutchlow 7

Benissimo in prova, azzarda la dura all'anteriore ma la scelta non paga, infatti il ritmo non è irresistibile, eppure prova a giocarsela col Dovi che gli arriva davanti non di tanto. Punti del 5° e continuità.

Jorge Lorenzo 7

Dai, alla fine è andata benino. Scattava indietro, ma con pazienza (e le cadute altrui) riesce a chiudere con un buon 6° posto, ben oltre le aspettative della partenza. Sul piano dei risultati però, perchè come velocità manca ancora qualcosa.

Jack Miller 7

Buon 8° posto, 8 punti e altre bastonate al compagno Rabat.

Loris Baz 7

Loris è uno che a Le Mans il suo lo sa fare, davanti al pubblico di casa dà il meglio di sé ed artiglia un buon 9° posto.

Pol Espargaro 7

Da un lato la Ktm fa piccoli passi in avanti, dall'altro quando gli altri sbagliando sa approfittarne, così arrivano 4 punti che fanno morale.

Bradley Smith 7

Dietro al compagno ma d'un soffio, 3 punti per lui.

Aleix Espargaro 7

Motore in fumo, che disdetta. Stava facendo una bella gara, era sua l'Aprilia più veloce in pista, ma il problema tecnico lo ferma troppo presto.

Jonas Folger 6

Una manciata di punti arrivano, ma Zarco è sul podio 20” più avanti a lui. Ci vuole di più.

Andrea Iannone 6

Qualifica disastrosa, primo giro anche peggiore, e si ritrova a dover risalire dalla 20° posizione in cui si trovava dopo una tornata. Rimonta con pazienza e grazie alle cadute altrui chiude con una decima piazza insperata.

Alex Lowes 6

Smuove la classifica e questo è un sollievo, però Aleix Espargaro era per l'ennesima volta di un altro pianeta. Ha molto da lavorare.

Danilo Petrucci 6

C'erano le premesse per un buon risultato nella top 10, peccato che si ritrovi con la Desmosedici ammutolita. Un epilogo triste ed immeritato.

Scott Redding 6

Vedi la voce Petrucci. E' sua la prima Ducati Pramac che si ferma, un vero peccato.

Tito Rabat 5

Troppo indietro rispetto a Miller, suo metro di paragone perchè compagno di box. Prende qualche punto, i 5 dell'11° posto.

Sylvain Guintoli 5

Un rientro del genere non è mai semplice, anche se si corre in casa su un circuito che si conosce a memoria. Fa quel che più ma la velocità non c'è, ed è ultimo sia in prova che in gara. Ma almeno prende un punto per i tanti ritiri, unico motivo di sorriso.

Karel Abraham 5

Il team Aspar poteva anche risparmiarsi la trasferta di Le Mans: Bautista fuori dopo pochissime curve, lui dopo due giri.

Valentino Rossi 4

Vale, ma perchè? Aveva l'acquolina della prima vittoria stagionale ed è comprensibile non voler mollare fino all'ultimo metro, ma dall'alto della sua esperienza poteva starci un pizzico di lucidità in più, anche perchè Marquez era fuori e si sarebbe presentato al Mugello con soli 3 punti di distacco da Vinales dopo un precampionato disastroso. Soffre a ripensarci, il che è tutto dire...

Marc Marquez 4

E siamo a due. Seconda caduta in cinque gare, butta via un piazzamento che avrebbe fatto più che comodo in questa fase del campionato, anche perchè che sia meglio chiudere quarto o quinto piuttosto che finire per terra lo ha sperimentato (e pensavamo capito) a suo vantaggio l'anno scorso. Pedrosa gli è davanti in classifica, chissà se è più sorpreso Dani o lui.

Hector Barbera 4

Cade presto, troppo presto.

Alvaro Bautista 4

Fuori ancor prima di Barbera, dopo poche curve.