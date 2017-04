MotoGP, Americhe, pagelle: super Marquez, ottimo Rossi. Vinales, che errore! Bene anche Pedrosa e Crutchlow Maverick Vinales 4 - Osa troppo e commette un patatrac, un errore pesante Foto www.imagephotoagency.it Jorge Lorenzo 5 - C'è ancora molto da lavorare, migliora in qualifica ma in gara scompare Foto Ducati Danilo Petrucci 7- Vicino a Dovizioso e davanti a Lorenzo, una bella soddisfazione Foto www.imagephotoagency.it Andrea Iannone 7 - Non al top come velocità, ma almeno non commette errori e chiude 7° Cal Crutchlow 8 - Un gran bel 4° posto, artigliato nel finale dopo il duello con Zarco Foto www.imagephotoagency.it Dani Pedrosa 8 - Un pizzico di delusione c'è, ma è un 3° posto che fa morale Foto www.imagephotoagency.it Valentino Rossi 9 - Non ha ancora vinto ma è in testa al mondiale, un gran 2° posto Foto Yamaha Marc Marquez 10 - Imbattuto ed imbattibile ad Austin, primo successo dell'anno e quinto di fila in Texas Foto www.imagephotoagency.it

Marc Marquez 10

Imbattuto ed imbattibile ad Austin, dove fa cinque su cinque andandosi a prendere il primo successo dell'anno. Studia Pedrosa per un po', poi come da copione attacca, passa e saluta, con buona pace di Dani che forse un pizzico ci aveva creduto. Ma si sa, è lui capitan America.

Valentino Rossi 9

Non ha ancora vinto ma chi se ne frega, anche perchè non c'è niente di meglio che essere in testa al mondiale. Certo, meglio esserlo dopo Valencia, ma intanto ha portato a casa un altro risultato oltre le aspettative, e quando gli ricordano che tra due settimane si torna a correre in Europa gli brillano gli occhi. Mano a mano che prende confidenza con la M1 2017 sarà sempre più pericoloso.

Daniel Pedrosa 8

Eh beh, un pizzico di delusione c'è perchè ci ha creduto, ma può andar bene anche così, in fondo è sul podio e dopo un inizio di stagione non facile (l'ennesimo...) un 3° posto che fa morale. Avrebbe quantomeno voluto chiudere dietro al compagno, ma nel finale le gomme calano troppo (soprattutto l'anteriore, dice lui) ed anche tenere dietro Rossi diventa impossibile.

Cal Crutchlow 8

La Honda ad Austin è da anni la moto migliore e lui non si fa sfuggire l'occasione, con un gran bel 4° posto artigliato nel finale ai danni di Zarco. Un bel modo di dare seguito al podio di Termas de Rio Hondo, non porta a casa lo champagne come due settimane fa ma Lucio Cecchinello sarà contento lo stesso.

Johann Zarco 8

Un'altra grande gara, è ottimo 5° in lotta fino all'ultimo con una Honda, che come detto ad Austin è la moto più performante. Impara in fretta ed è sempre nelle posizioni che contano, impossibile volere di più.

Andrea Dovizioso 7

Si vede poco in gara, ma migliora la settima casella di partenza con un 6° posto che comunque non dà troppa soddisfazione, considerando come si fosse trovato meglio ad Austin negli ultimi due anni. Però batte ancora Lorenzo...

Andrea Iannone 7

Sceglie la media all'anteriore e la dura al posteriore, la scelta paga alla distanza ed infatti risale dall'11° posto di partenza al 7° in gara. Magari non al top come velocità, ma almeno non commette errori come nelle due gare precedenti e smuove la classifica.

Danilo Petrucci 7

Mentre in Ducati si interrogano sul perchè quest'anno il Texas abbia portato meno fortuna, lui ci mette del suo arrivando vicino a Dovizioso e davanti a Lorenzo. Una bella soddisfazione

Jack Miller 7

Migliora gara dopo gara ed anche oggi fa vedere che sa guidare, con un buon 10° posto. Surclassa Rabat, ma ormai questo è anche inutile sottolinearlo

Jonas Folger 6

Zarco è fuori dalla sua portata, gara onesta senza infamia e senza lode.

Hector Barbera 6

Due punti.

Jorge Lorenzo 5

Passi avanti in prova, ma in gara scompare. Dovizioso lo prende e lo passa, e fanno lo stesso Iannone e soprattutto Petrucci, che corre con una moto clienti. Non l'inizio di stagione che sperava, c'è ancora molto da lavorare per uscire finalmente da questo tunnel, perchè un 6° tempo in qualifica non può bastare...

Scott Redding 5

Troppo lontano dalla top 10

Tito Rabat 5

13° e troppo distante da Miller, ci vuole di più

Alvaro Bautista 5

Non stava andando male, poi però un erroraccio. Cade, si rialza a prende un punto, peccato aver vanificato così un risultato che avrebbe potuto essere migliore.

Bradley Smith 5

Si becca più di un minuto, ma almeno riesce a finire la corsa e fare chilometri importanti, mentre l'altra Ktm è fuori con gli scarichi fumanti.

Aleix Espargaro 5

La partenza dall'ultima posizione non permetteva di sperare troppo, poi però deve anche fermarsi ai box e perde due giri. Ultimissimo.

Pol Espargaro 5

Problema tecnico a metà gara ed abbandona.

Loris Baz 5

Giornata negativa, a terra quando mancano 13 giri.

Sam Lowes 4

Questo campionato è iniziato male ed oggi è di nuovo a terra, ci vuole una scossa.

Maverick Vinales 4

Questa sì che è una sorpresa. Osa troppo un pizzico fuori traiettoria, laddove l'aderenza non è massima, e commette un patatrac che rovina questo inizio di stagione da favola, restituendo a Marquez il favore di Termas de Rio Hondo e spalancando a Rossi la possibilità di prendersi la leadership in classifica. E' giovane e può capitare, ma è un errore pesante.

Karel Abraham 4

Cade troppo presto.