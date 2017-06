MotoGP, Catalogna: la presentazione

L'onda gialla che si è colorata di rosso, questo è stato capace di fare Andrea Dovizioso in una trionfale domenica al Mugello. Dal brivido di una scodata sul dosso prima della San Donato ai sorpassi decisivi sulle Yamaha fino al ritorno sul gradino più alto del podio, il Dovi vive la sua miglior giornata di questo 2017 prendendosi le copertine.

Niente e nessuno ha saputo andar forte quanto lui, neanche chi, teoricamente, dovrebbe giocarsi il mondiale. Vinales, Rossi e Marquez, non necessariamente in quest'ordine, si ripresenteranno agguerriti in Spagna, a Barcellona, solo sette giorni dopo la prova del Mugello. Difficile fare previsioni, anche perchè questa stagione sta insegnando che possono nascondersi difficoltà dietro l'angolo e che dunque tante attese possano andare deluse. E' stato un po' così per la Honda, incappata in un fine settimana difficile in Italia, un po' come era successo alla Yamaha a Jerez.

A guadagnarne è sicuramente lo spettacolo, con tante incertezze e tante sorprese, e sarebbe bello se Ducati si confermasse al vertice anche in Catalogna, una pista che come Jerez potrebbe veder “resuscitare” Lorenzo dopo le difficoltà incontrate anche al Mugello. Marquez proverà la riscossa, e con lui Pedrosa, ma chi continua a far paura è Maverick Vinales, che ha portato il suo vantaggio in classifica sul primo inseguitore, un po' a sorpresa Dovizioso, a 26 punti, mentre Valentino rincorre a -30 punti e Marquez a -37, margine già importante e da non sottovalutare, nonostante quella al Montmelò sarà appena la settima gara del mondiale.

Il circuito Nelle cronache del Gp di Barcellona dall'anno scorso si è inserita una pagina nera, cioè la morte del povero Luis Salom, avvenuta durante le prove dell'edizione 2016, cosa che ha portato la Dorna a scegliere di utilizzare nell'ultima parte di pista la chicane in F1 già in uso dal 2007 al posto del curvone veloce verso destra. Così il nuovo disegno conta 16 curve ed è lungo 4655 metri.

Albo d'oro Sono sette i successi di Valentino Rossi a Barcellona, cosa che lo rende il più vincente al Montmelo. Dietro di lui Lorenzo è a quota 4 vittorie, davanti a Doohan e Stoner che sono a due, mentre Pedrosa e Marquez possono vantare un successo. Tra le squadre, primeggiano a parimerito Honda e Yamaha, entrambe a quota 9 vittorie, poi Ducati con 2 vittorie e Suzuki con una.